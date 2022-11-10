Üsküp'te Atütürk'ü anma progrmı düzenlendi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünda düzenlenen Türk Dünyası 7.Belgesel Film festivali Ödüllü Filmler gösterimi Kuzey Makedonya bölümünü Fikirde Birlik 9 ülke 9 şehir 1 festival sloganı ile Üsküp’te gerçekleşiyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu mensupları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü nedeniyle, Avrupa Amerika Fon Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Canoski ve eşi Sezen Canoski’nin ev sahipliğinde 10 Kasım anma programına düzenledi.

Vardar nehri üzerinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taşköprü üzerinde gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu mensupları tören sonrası köprüde bulunan mihrap önünde güvercinleri özgürlüğe bıraktı.Katılımcılar ellerinde bulunan gülleri vatandaşlara dağıtırken daha sonra ise Taşköprü üzerinde bulunan mihraba bıraktı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu mensupları anma töreni sonrası ödüllü filmler Kuzey Makedonya gösterimi için Avrupa Amerika Üniversitesi Konferans Salonu’na hareket etti.

Yapılan etkinliğe Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Başkanı Menderes Demir, Avrupa Amerika Fon Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Canoski,Üniversitenin İnsan Hakları Komisyonu başkanı Sezen Canoska,Türkiye’den ve Kuzey Makedonya’dan davetliler katıldı.

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