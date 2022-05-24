Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, küresel yatırımcıları ülkesine davet etti
Rusya_ Ukrayna Savaşı sırasında büyük hasar gören Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'da faaliyetlerine devam etmeme kararı alan şirketleri ülkesine davet etti.
Rusya_ Ukrayna Savaşı sırasında büyük hasar gören Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'da faaliyetlerine devam etmeme kararı alan şirketleri ülkesine davet etti.
"UKRAYNA PAZARINA GİREBİLİRLER"
Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Zelenskiy, "Rusya'dan ayrılan herhangi bir şirket, Ukrayna pazarına girebilir, şirketler özgürlüğü tam olarak destekleyerek bundan fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Rusya'ya karşı yaptırımların yetersiz olduğunu vurguladı.
ÜLKENİN YENİDEN İNŞASI İÇİN YATIRIMCILARA SESLENDİ
Rusya ile ticaret yapılmaması çağrısında bulunan Zelenskiy, Rus petrolü, bankaları ve bilişim sektörüne karşı "azami yaptırımlar" uygulanmasını istedi.
Zelenskiy, Davos'taki yatırımcıları ve küresel liderleri ülkesinin yeniden inşasına davet ederek, ülkesindeki tüm şehirlerin ve endüstrilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016