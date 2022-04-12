Türk İHA Bayraktar Ukrayna direnişinin sembolü oldu

Rusya'nın Ukraynayı işgal için başlattığı saldırılara karşı Türk İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2, Ukrayna’nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi. Bir çok batı ülkesinin temsilcileri ve Ukraynalı yetkililer, Türkiye'nin Bayraktar İHA TB2 insansız hava araçlarını Rus saldırılarına karşı koymada önemli rol oynadığı için övüyor. CNN International, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini aktardı. Ukrayna, 2019'da Bayraktar TB2'leri satın alan ilk ülkeler arasında yer almıştı. Şimdiye kadar en az 36 İHA sipariş eden Ukrayna, Rusya’ya karşı savunmasında aktif olarak Bayraktar TB2 İHA'ları kullanıyor.

Rusya’nın saldırı başlattığı günden bu yana Ukrayna savunması için önemli bir rol oynayan Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, ülkede her geçen gün popüler olmaya devam ediyor.

Batılı ve Ukraynalı yetkililer, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Rus saldırılarına karşı koymada önemli rol oynadığı için överken, Ukraynalılar Bayraktar’ı önemli bir sembol haline getirmeye başladı.

Ukrayna’da halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını veriyor.

CNN International, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini aktardı.