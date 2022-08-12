Telekomünikasyon operatörleri 5G için 59 milyar dolar harcadı

Kuzeydoğu Çin eyaleti Heilongjiang’ın başkenti Harbin’de 10 Ağustos Çarşamba günü açılan 2022 Dünya 5G Konferansı sırasında Çinli telekomünikasyon operatörlerinin 5G alanına kümüle olarak 401,6 milyar yuan (yaklaşık 59,4 milyar dolar) tutarında yatırım yaptığı açıklandı. Söz konusu konferansta belirtildiğine göre şu anda Çin’de, 1,85 milyon 5G baz istasyonu ile dünyadaki toplamın yüzde 60’ından fazla olan 450 milyon nihai kullanıcı bulunuyor.



China United Network Communications Group Co, Ltd, Başkanı Liu Liehong’un açıklamasına göre 5G teknolojisinin uygulamasının ivme kazanması, yeni endüstrilerin ve yeni iş yapma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Ayrıca Liu, birçok Çin girişiminin 5G konusunda araştırma ve geliştirme ve 5G uygulama alanlarında şu anda dünyada başı çekmekte olduğunu da söyledi.



Öte yandan Çin Mühendislik Akademisi öğretim üyelerinden Wu Hequan, 5G inşasının Çin’de çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Göz kamaştırıcı ilerlemeler, özellikle endüstriyel internet, akıllı kentler ve akıllı köyler gibi alanlarda kaydedildi. “5G+ Herkes tarafından herkes için” sloganı ekseninde düzenlenmiş bulunan bu üç günlük konferans, dünyadaki 5G’nin gelişmesine ilişkin son performansları gözden geçirmeyi ve teknolojik ve endüstriyel bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Bu konferansların ilki Beijing’de 2019 yılında gerçekleştirilmişti.