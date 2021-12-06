Sedat Peker gözaltında; Türkiye'ye iade edilebilir!

El Cezire'nin haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki müttefik arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan iki günlük bir ziyaret için Katar'a gittiğini söyledi.

Haberde, Abu Dabi'nin veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan ile bir araya geldiği ve burada milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmaların imzalandığına dikkat çekildi.

"İADE EDİLEBİLİR"

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığına dair başka işaretlerin de olduğuna dikkat çekilen haberde, Suriye'deki "terör" gruplarını finanse etmek suçlamasıyla 2018'den beri BAE'de tutuklu bulunan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakılarak Türkiye'ye döndü. Dubai'de yayınladığı sansasyonel internet videolarında üst düzey Türk yetkililere yönelik skandal suçlamalar içeren hüküm giymiş bir Türk mafya lideri Sedat Peker'in de BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi."

"TERCÜME YANLIŞLIĞI KARGAŞASI"

Öte yandan El Cezire'den Sinem Köseoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "El Cezire'nin 'Sedat Peker'in tutuklandığı ve Türkiye'ye iade edileceği' şeklinde bir haberi, manşeti bulunmamaktadır. İnternet sitemizde yayınlanan bir haberde arkadaşımız 'Peker'in BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti' şeklinde bir ifade kullanmıştır. 'Lost in translation' dediğimiz tercüme yanlışlığı/kargaşası olmuş galiba" notunu düştü.