Salihi; Murat Aydın'a açıkladı: Kerkük’e giremeyecekler!

Irak Hükümeti Kerkük'ün Mesut Barzani başşkanlığındaki Peşmerge güçlerine devredilmesine karar verdi. Irak hükümetinin duyurduğu ve endişelere yol açan Kerkük’ün Peşmerge’ye devredilme kararı Türkmen cephesinde endişelere yol açtı.

Geçmiş yıllarda katliam ve zulümle bölgede Türkmen kıyımı gerçekleştiren Kuzey Irak'ta kurulan Barzani liderliğindeki Kürt kökenli Peşmerge örgütü(!), 25 Kasım’da Kerkük’e girecek. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi konuyla ilgili, aydınSes Medya Genel Yayın Yönetmeni Murat Aydın'a açıklamalarda bulundu. Kerkük’ün yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Salihi, herkesin Kerkük için elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

Geçmişte acı katliamların merkezi olan Kerkük, bir kez daha aynı tehlike ile karşı karşıya... Barzani’ye bağlı Peşmerge güçleri 25 Kasım itibarıyla Türkmen yurdu Kerkük’e giriş yapacak ve asayiş (!) sağlayacak. Sinsi bir işgal planı olarak yorumlanan bu gelişme bölgedeki tansiyonu da artırdı. Gazetemize konuşan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Peşmerge’ye fırsat vermeyeceklerini söyledi.

“1959’DAKİ KATLİAMI TEKRARLAYACAKLAR”

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Kerkük’te yaşanan bu gelişmeler aslında uzun bir zamandan beri gerçekleşmesi için uğraşılan bir projedir. Seçim sonuçlarını da bahane ederek Peşmerge’nin tekrardan Kerkük’e girişi sağlanmak istenmektedir. IŞİD’i bahane ederek Kerkük’ü sözde korumak gayesi ile Peşmerge’nin girişine asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz de. Peşmerge’nin Kerkük’e geri dönmesi hâlinde Kerkük’te bir Türk kıyımı yapılacaktır. Türkmenler sayesinde Kerkük’ten çıkartılan Peşmergeler, fırsat bulacak ve 1959 Kerkük Katliamı’nda yaptıklarını tekrardan yapacaklardır. Ancak biz buna fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAHİPSİZ BIRAKMAYIN”

Herkesin Kerkük için elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Salihi, “Türkiye’den ve bütün Türk dünyası devletlerinden Kerkük’teki soydaşlarını sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü Kerkük ve Türkmeneli’ye gelecek olan zarar Ankara’ya da, Bakü’ye de gelir. Herkes Kerkük için elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.