Rusya’dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yaptırım kararı

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı. Johnson ve bakanların Rusya'ya girişlerine yasak getirildi. İngiltere ise oligarkların milyarlarca sterline ulaşan mal varlıklarını yaptırım kararlarıyla dondurmuştu. Rusya İngiltere'yi Ukrayna'ya silah göndermekle suçladı.

Boris Johnson ile 13 kişi hakkında Rusya'ya giriş yasağı konuldu

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve “benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle” bağlantılı olarak, İngiliz Hükümeti'nin bazı kabine üyeleri ve siyasetçiye karşı Rusya’ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, “Bu adım, Londra'nın ülkemizi kontrol altına almak ve milli ekonomimizi boğmaya yönelik koşullar yaratmak için Rusya’nın uluslararası izolasyonunu amaçlayan dizginlenmeyen enformasyon ve siyasi kampanyasına yanıt olarak atıldı” vurgusu dikkat çekti.

RUSYA'YA GİRİŞ YASAĞI KONULAN İSİMLER ŞÖYLE:

“İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İçişleri Bakanı Priti Patel, Maliye Bakanı Rishi Sunak, İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries, Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Ferguson Sturgeon, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman ve İngiltere eski Başbakanı Theresa May.”

İngiltere, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım kararlarıyla Rus oligarkların milyarlarca sterlin olan mal varlıklarına el koymuştu.