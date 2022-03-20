Rusya Ukrayna savaşının kazananı belli oldu. Anlaşılan 4 maddeyi Çavuşoğlu Ahmet Hakan’a açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşülen 6 maddeden 4’ünde anlaşma sağlandığını ifade etti. 4 madde arasında Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve Ukrayna’nın silahsızlanması yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mart’ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve 17 Mart’ta Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın tarafların savaşı bitirmek için görüştüğü ilk altı maddenin dördünde anlaşma sağlandığını açıkladı.

İbrahim Kalın’ın açıkladığı maddeler ise şöyle: Ukrayna’nın tarafsız olması yani NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Avusturya modeli bağlamında silahsızlanma ve karşılıklı güvenlik güvenceleri verilmesi, Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması, Rusçanın Ukrayna’da yaygın kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve Kırım ile Donbass’ın statüsü.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, tarafların anlaşma konusunda yakınlaştığını ifade ederek, Rusya ve Ukrayna’nın dört maddede anlaştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, ziyaretleri sırasında iki ülkede de çok sıcak karşılandığını ifade ederek, “Her iki Dışişleri Bakanı tarafından çok sıcak karşılandım. Her iki Dışişleri Bakanı da kucaklayarak karşıladı. Her ikisi de Türkiye’nin takındığı ilkeli, dürüst siyasetten memnun. İki tarafın da Türkiye’ye güveni var” ifadelerini kullandı.