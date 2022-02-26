Rusya sivilleri vuruldu... Ukrayna; 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarındaki Chugev kentine attığı füzelerin hedefi siviller oldu. Saldırı nedeniyle yaralananlar oldu ve füze isabet eden binalarda büyük hasar meyana geldi. Çıkan yangınlara iftaiye ekiplerin yardımıyla söndürüldü. Yaralanan vatandaşlara ise acil yardım ekipleri müdahale etti.

Bu arada; Ukrayna ordusu ise 26 Şubat Cumartesi günü başlangıcına kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi

Füzelerden bazıları evlerin içlerine düşerek binaları oturulamaz hale getirdi. Füzelerden biri bir apartman dairesinin salonuna saplanmış halde bulundu. Cam kırıkları ve kişilsel eşyalar da etrafa saçıldı. Bazı kent sakinleri gördükleri manzara ve yaşadıkları korku karşısında göz yaşlarını tutamadı.

Saldırının yol açtığı tahribat kenti harap ederken bazı füzeler yollara isabet ederek asfaltta delik açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı başlattıkları askeri operasyonların sivilleri hedeflemediğini ve sivillere bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti.