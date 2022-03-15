Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatında 20. gün

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için başlattığı savaşta 20. güne gelindi. Rusya Ukrayna'nın belirli noktalarını işgal ederken, Ukrayna'nın direnişi sürüyor. Ukrayna 13.500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Rusya ise aynı zamanda sivil hedefleri de vuruyor. Gelinen noktada Ukrayna'nın Bşkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı yasağın bu akşamdan başlayarak, 35 saat süreceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bilgi paylaştı. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Herson bölgesinin tüm toprakları, Rusya Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı" dedi.



Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait 156 insansız hava aracı (İHA), 1306 tank ve çeşitli zırhlı araç, 127 çok namlulu roketatar, 471 obüs ve havan topu, 1054 özel askeri araç yok edildi" açıklamasını yaptı.



Konaşenkov, Nijnegorsk bölgesinde yabancı paralı savaşçılara ait merkezin de ele geçirildiğini söyledi.

AB ÜYESİ ÜÇ BAŞBAKAN KİEV'İ ZİYARET EDECEK

Bununla birlikte, Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği açıklandı.

9 İNSANİ YARDIM KORİDORU

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 15 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi.



Vereşuk, yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açılmasına karar verildiğini belirterek, "Aynı zamanda söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol’e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor." dedi.



İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol’deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağını kaydetti.

UKRAYNA: 13 BİN 500'DEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.

Rus güçleri Herson'u ele geçirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Başbakan yardımcısı ise Rusya ile geçiçi ateşkes anlaşması kapsamında 9 insani koridorun açılacağını duyurdu.



Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.



Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.



Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.



Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.



Bununla birlikte, Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.



Andryushchenko yaptığı açıklamada, "Ölen sivillere dair elimizde net olmayan veriler var. Çünkü bu sayılar polisten ve sağlık birimlerinden alınıyor. Dün itibariyle bin 800 çocuk öldü. 10 binden fazla sivil ölümü var. Ama artan saldırılar ve vahşet nedeniyle bu sayı 20 bine kadar ulaşabilir" dedi.