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Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor... 5. günde halk silah sesleriyle uyandı

Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyandı! Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski askeri kıyafetle sokakta vatandaşlarının ve askerlerin yanında yer aldı. Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması yaptı.

DIŞ HABERLER 28.02.2022, 09:46 28.02.2022, 10:01 Murat Aydın
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor... 5. günde halk silah sesleriyle uyandı

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

Ukrayna'daki savaş 5'inci gününde... Başkent Kiev ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyandı. Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Ukrayna sivil kayıplar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Savaşta 352 sivil hayatını kaybetti, bunlardan 14'ünün ise çocuklar olduğu belirtildi. İşte savaşın merkezindeki Ukrayna'dan Son Dakika gelişmeleri...

İngiltere, vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile her türlü işlemlerini yasakladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre Kiev, Ukrayna'nın kontrolü altında. Açıklamada, 'Rusya'nın burayı işgal etmeye yönelik tüm çabaları başarısız oldu' denildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı müzakereler için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada 'heyetlerin gelmesi bekleniyor' denildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı

Bu hamle teorik olarak Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya'nın nükleer silahlardan vazgeçmesinden bu yana ilk kez Belarus topraklarına nükleer silah yerleştirmesine izin verebilir.

Ukrayna’nın güneyinde, Azov Denizi'ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti Rus kontrolüne geçti. 100 bin nüfuslu kentte küçük bir de donanma üssü bulunuyordu.

ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' çağrısı yapıldı.

Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu.

Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya’daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

'BELARUS ASKER GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR'

Raporlar, Belarus'un Rus işgalini desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını iddia ediyor .

Washington Post ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde konuşlandırmanın en kısa sürede başlayabileceğini söyledi. Yetkili 'Minsk'in artık Kremlin'in bir uzantısı olduğu çok açık' dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

EN KRİTİK 24 SAAT

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Savaşta şimdiye kadar 16 çocuk öldü. Toplam sivil kaybının ise 352 olduğu açıklandı.

BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın en genç milletvekili Svyatoslav Yurash eline silah alarak harekete geçti. CNN Türk'e konuşan Yurash 'Türkler bize ilham veriyor. Birçok soruna rağmen özgürlüğünüzü kazandınız. Bunu 1923'te yaptınız' dedi.

Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BMGK'da yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün bombalandığını belirterek, "Saldırgan ülkenin temsilcisine şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna şehirlerindeki genel uyarıyı biliyor musunuz? 'Dikkat, dikkat! Hava saldırısı' Lütfen fotoğraflara bakın, neler oluyor görün! Sabah akşam bombalanıyor şehirlerimiz. Rusya saldırganlık konusunda kararlı. Üstelik ilk planları başarısız oldu. Herkes de farkında başarısız olduğunu. Bu başarısızlık, Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Bu çok endişe verici. Çünkü Rus başkan nükleer şantaja başvurmaya karar verdi. Dünya bu tehdidi ciddiye almak zorunda. Ukrayna'da en az 16 çocuk öldürüldü. Bombalı saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor. Bebekler sığınaklarda dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

İngiliz Itv tarafından elde edilen belge Rusya'nın 'tıbbi bir acil durum' için hazırlandığını gözler önüne serdi. Söz konusu rapora göre, Rusya 50 bin asker kaybını göze almış durumda.

 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA’ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu” ifadelerini kullandı. Herson'ın ardından Jltomir bölgesindeki Malin şehrinde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.

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