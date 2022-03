Rusya gazetecilere saldırdı, 1 ölü 1 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sürerken, gen gün ciddi can kayıpları oluyor. Sivillere de saldıran ve sivil yerleşim yerlerinide vuran Rusya, gazetecilere de saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ABD'li bir gazetecinin öldüğü açıklandı. Eski New York Times çalışanı Brent Renaud'un başkent Kiev'in kuzeybatı bölgesi İrpin'de öldüğü, aynı saldırıda bir diğer Amerikalı gazeteci ve bir sivilin de ise yaralandığı belirtildi.

Irpin'de bulunan gönüllü cerrah Danylo Shapolav Amerikalı gazetecilerden birinin olay yerinde öldüğünü, diğerini ise kendisinin tedavi ettiğini söyledi. Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri de ölen gazetecinin naaşını gördüğünü duyurdu.

Doktorların verdiği bilgiye göre iki Amerikalı gazeteci Ukraynalı bir siville bulundukları bir araçta mermilerin hedefi oldu. Araçta buluna n Ukraynalı sivilin yaralandığı belirtildi.

New York Times gazetesinden yapılan açıklamada, Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü haberi doğrulanarak büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Ancak gazete öldürülen gazetecinin New York Times'a çalışmadığını belirtti. Açıklamada, geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmediği belirtildi. Paylaşılan basın kartının, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartı olduğu belirtildi.

New York Times baş editör yardımcısı Cliff Levy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NYT eski çalışanı Brent Renaud'un gazeteye çok emek verdiğini büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Levy, "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı ancak Ukrayna'da NYT tarafından görevlendirilmemişti” ifadesine yer verdi.