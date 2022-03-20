Rusya'dan Türkiye'ye acil Mayın uyarısı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Karadeniz'e bıraktığı mayınların olası bir fırtına durumunda açık denize ve Türkiye'ye sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

FSB, Ukrayna'nın Rus savaş gemilerinden çıkarma yapılması korkusuyla Karadeniz kıyılarına döşediği mayınların büyük tehlike yarattığı uyarısında bulundu.

Mayınların olası bir fırtına ile açık denize taşınabileceği vurgulayan FSB, ardından Türkiye kıyılarına, hatta Akdeniz ülkelerine ulaşabileceğini duyurdu.



FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna liman bölgelerinden güneye doğru yüzey akıntıları sürüklenecek mayınların Boğaz'a ve Akdeniz havzasının denizlerine sürüklenme olasılığı göz ardı edilmiyor" denildi.



Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rusya'nın Karadeniz Filosu'na da "acil kodu"yla benzer bir uyarıda bulunduğu kaydediliyor.