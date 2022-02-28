Rusların saldırısı sürüyor, Sivilleri öldürmeye devam ediyorlar
Avrupa Birliği ve ABD Rusya'ya karşı yaptırım planlarını açıklarken, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırısı sürüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 5. gününde Halk sığınaklara akın etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 5. gününde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi. Halk sığınaklara akın etti.
Edinilen bilgiye göre Rusya’nın Ukrayna saldırıları 5. gününde aralıksız devam ederken, Ukrayna’nın birçok önemli kentinde yoğun çatışmalar meydana geldi. Ukrayna’nın Çerkassi kentine Rusya tarafından bir balistik füze fırlatıldı. Füzenin düştüğü tam nokta konusunda henüz bilgi verilmezken, füzenin düşmesi nedeniyle bazı yollarda büyük hasarlar meydana geldi.
Aynı zamanda Ukrayna’nın Mazır kentinde de çatışmalar şiddetli bir şekilde sürerken, kentte fırlatılan bir roket ile Rus hava hedefi vuruldu.. Rusya’nın havadan saldırılarına Ukrayna karadan roketatar ve savunma sistemleriyle karşılık verirken şuana kadar bu yöntemler sayesinde birçok Rus füze ve hava aracı Ukrayna askerleri ve gönüllü savaşçılar tarafından imha edildi.
Ukrayna’da çatışmaların en yoğun olduğu kentlerden Harkov’da da gece saatlerinde bu çatışmalar zirveye ulaştı. Rusya tarafından kentteki Ukrayna mevzilerine yoğun roketatar sistemleri ile saldırılar gerçekleştiği öğrenildi. Ukrayna’nın Mariupol kentinde de yine roketler havada uçuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016