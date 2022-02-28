Flaş HaberRus Askerleri Kiev’i vurdu; 28 ölü
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Rus Askerleri Kiev’i vurdu; 28 ölü
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev’de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
DIŞ HABERLER 28.02.2022, 00:30 Murat Aydın
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakeresi yapıldığı saatlerin ardından Rus askerleri Ukrayna'nın başykanti Kiev'e saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 28 sivilin öldüğü bilmdirildi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde saldırılar devam ediyor.
Rus birlikleri başkent Kiev’deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.
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