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Putin’den Macron’a: Rusya, Kiev’le diyaloğa hâlâ açık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduklarını belirtti.
DIŞ HABERLER 03.05.2022, 17:16 Murat Aydın
Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği Ukrayna konulu telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Kremlin’in açıklamasına göre Putin telefon görüşmesinde Macron’a, Ukrayna tarafının ‘ciddi bir biçimde çalışmaya hazır görünmemesine karşın’ Moskova’nın Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduğunu söyledi.
Rusya lideri ayrıca, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Rusya güçleri tarafından kurtarıldığını belirtti ve buradaki Azovstal fabrikası tesislerinden sivillerin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile vardıkları anlaşma doğrultusunda tahliye edilmekte olduğunu belirtti.
Kaşynak: SPUTNIK
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