Putin'dan ortalığı karıştıracak Ukrayna açıklaması
Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan’da düzenlenen etkinlikte konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya için bugünün özel ve tarihi olduğunu belirtti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için bugünün özel ve tarihi olduğunu belirterek, ülkesinin daha güçlü hale geldiğini söyledi.
Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan’da düzenlenen etkinlikte konuştu.
Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü.” dedi.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapıldığına dikkati çeken Putin, referandum sonuçlarına göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini öne sürdü.
Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, “Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak.” diye konuştu
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016