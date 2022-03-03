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Muhalif lider Navalni'den Rus halkına 'Sokağa Çıkın' çağrısı

Rusya'da Hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni'den Ukrayna Savaşı ile ilgili Rus halkına çok konuşulacak çağrı; "Sokağa çıkın, Savaşa Hayır. Biz, Rusya olarak, barış ülkesi olmak istiyoruz."

DIŞ HABERLER 03.03.2022, 02:17 Murat Aydın
Muhalif lider Navalni'den Rus halkına 'Sokağa Çıkın' çağrısı

The Guardian’da yer alan habere göre, daha önce Rusya’nın Ukrayna saldırılları karşısında destekçilerini “sivil itaatsizliğe” çağıran Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin sözcüsü Twitter üzerinden şunları yazdı:

“Aleksey Navalni, her gün 19.00’da, hafta sonları 14.00’te sokağa çıkıp savaşa karşı protesto düzenlemeye çağırıyor. Şehirlerinizin merkezinde, nerede olursanız olun”

Sözcüsünün ardından muhalif lider Navalni de bir açıklama yaparak insanları savaşa karşı mücadele etmeye sokaklara çağırdı. Navalni, " Putin, Rusya değildir" ifadelerini kullandı.

Navalni de Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak günlük protesto çağrısı yaptı. Navalni, şunları yazdı:

“Biz, Rusya olarak, barış ülkesi olmak istiyoruz. Ne yazık ki bize bunu söyleyen çok az insan kaldı. Ancak en azından, açık bir şekilde aklını yitirmiş çar tarafından Ukrayna’ya yönelik saldırgan savaşı fark etmiyor gibi yapan korkaklar, korkmuş sessiz insanlar ülkesi olmayalım.

100 yıl öncesinin olaylarının Rusların Ukraynalıları öldürmesi ve Ukraynalıların kendilerini savunurken Rusları öldürmesi için bahane olduğu sahte tarih saçmalıkları karşısında sessiz kalamam, kalmam ve kalmayacağım.

21’inci yüzyılın üçüncü 10 yılındayız ve insanların tanklarda, bombalanan evlerde yandığını izliyoruz. Televizyonlarda nükleer savaş başlatmak konusunda gerçek tehditler görüyoruz.

Ben de Sovyetler Birliği’ndenim. Orada doğdum. Çocukluğumda temel cümle “barış için mücadele”ydi. Herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için mücadele etmeye çağırıyorum.

Putin, Rusya değil. Şu an Rusya’da en çok gurur duymanız gereken, sokağa çıkıp “Savaşa hayır” dedikleri için gözaltına alınan 6 bin 824 kişi.

Bir eyleme katılamayacak ve gözaltına alınma riskini almayan birinin bu çağrıyı yapmaması gerektiğini söylüyorlar. Ben zaten hapisteyim bu nedenle yapabilirim.

Daha fazla bekleyemeyiz. Rusya’nın neresindeyseniz, Belarus’taysanız ya da gezegenin diğer ucundaysanız, şehrinizin merkezine gidin.

Her şeyin bir bedeli var ve şimdi, 2022’nin baharında, bu bedeli ödemeliyiz. Bizim için kimse bunu yapmayacak. “Savaşa karşı” olmayalım Bu savaşa karşı mücadele edelim."

Muhalif lider Navalni, Noviçok’la zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi görmüştü. İyileşen Navalni, Rusya’ya döndüğünde uçaktan iner inmez gözaltına alınmıştı.

#putin #Aleksey Navalni #muhalif lider #barışçağrısı #rusya #ukrayna #savaş #savaşahayır
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