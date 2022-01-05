Kazakistan'da LPG zammı halkı sokağa döktü; Hükümet istifa etti

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin'in hükümetinin LPG'ye yüzde yüz zam yapması halkı sokağa döktü., LPG fiyatının litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkarılması sonrası protestoların ardından hükümet istifa etti. Kazakistan Hükümetinin istifası sosyal Medya'de Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.

Protestolar devam ederkenBaşbakan Askar Mamin Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov'u Başbakan Vekili olarak görevlendirdi.

KAZAKİSTAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Sosyal medya'da gündem olan ve yer alan haberlere göre; Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti. OHAL’a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti.

SÜRÜCÜLER YOLLARI KAPATTI

Kazakistan'ın LPG zam protestosu 2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde başlamıştı. Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.

Kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti.