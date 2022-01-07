Kazakistan'da gerginlik büyüyor... Tokayev'den 'Uyarı yapmadan ateş edin' emri!

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Protestolara müdahale sürerken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini söyledi. Kazakistan’daki KGAÖ barış gücü Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede OHAL ilan edilirken, güvenlik güçlerinin kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'DEN 'UYARI YAPMADAN ATEŞ AÇIN' EMRİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini söyledi.

Canlı yayında ulusa seslenen Tokayev, ülkesine barış gücü gönderdiği için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti ve ve CSTO güçlerinin ülkede yalnızca kısa bir süre kalacağını vurguladı.

'20 BİN SİLAHLI KİŞİ ALMATI'YA SALDIRDI'

20 bin silahlı kişinin Almatı'ya saldırdığını belirten Tokayev, Silahlı isyancıların tek merkez tarafından eğitilip koordine edildiğini ve teslim olmayı reddederlerse teröristlerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

Protestocularla müzakere olmayacağının altını çizen Tokayev şu ifadeleri kullandı:

'Taraflara barışçıl bir çözüm bulunması için yurt dışından çağrılar yapılıyor. Ne büyük saçmalık! Suçlularla, katillerle pazarlık mı yapılır? Silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşıyoruz... Yani yok edilmeliler. Bu da kısa sürede olacak.'

Desteklerinden dolayı Türkiye ve Çin'e de teşekkür eden Tokayev, 11 Ocak'ta mevcut krizle ilgili ülke parlamentosunda bir konuşma yapacağını söyledi.

HAVALİMANININ KONTROLÜ SAĞLANDI

Kazakistan’da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (CSTO) barış gücü, şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, CSTO barış gücünün Kazakistan’da kanun ve düzenin yeniden sağlanmasında Kazakistan güvenlik güçlerine destek verdiğini belirtti.

Konaşenkov, barış gücü tarafından Almatı Havalimanının tamamen kontrol altına alındığını, ayrıca Rusya’nın Almatı Başkonsolosluğu ve diğer önemli binaların da güvenliğinin sağlandığını aktardı.

Almatı Havalimanı, geçtiğimiz günlerce protestocular tarafından yağmalanıp tahrip edilmişti.

STRATEJİK TESİSLER KORUMA ALTINDA

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Kazak makamlarıyla yapılan anlaşma uyarınca, CSTO barış güçlerinin Kazakistan'da kanun ve düzeni uygulamak için askeri faaliyetlerde bulunmadığını ve önemli tesisleri ve stratejik altyapıyı korumakla görevlendirildiklerini duyurdu.

EYLEMCİLERDEN 3 POLİSE İNFAZ

Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin 'terörist karakterde' olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi.

Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

EYLEM YAPAN BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan'da yetkililer, Almatı'daki protestolara yapılan müdahalelerde "26 silahlı suçlunun" öldürüldüğünü açıkladı. Yerel basın gözaltına alınan kişi sayısının ise 3 bin 800'den fazla olduğu duyurdu.

'ANAYASAL DÜZEN BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI'

Tokayev geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamasında, “Terörle mücadele operasyonu sürüyor. Güvenlik güçleri sıkı çalışıyor. Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı. Bölge yetkilileri durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanıyor, vatandaşların mülkiyetine zarar veriyor. Bu nedenle teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadele eylemleri sürdürülmeli” ifadelerine yer vermişti.

ABD'DEN RUSYA'YA KAZAKİSTAN UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı.

Price, 'Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm Dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız' dedi.

SOSYAL MEDYA WHATSAPP, SIGNAL VE TELEGRAM'A ENGEL

Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor.

Eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.