banner314

banner325

Son Dakika

İsrail'in saldırdı; Al-jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti 

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri vurularak öldürüldü, bir başka gazeteci de yaralandı.

DIŞ HABERLER 11.05.2022, 10:02 11.05.2022, 19:30 Murat Aydın
İsrail'in saldırdı; Al-jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti 

İsrail'in mülteci kampı baskınında Al-jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti .İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri vurularak öldürüldü, bir başka gazeteci de yaralandı.

İsrail'de son dönemde gerginlik artarken, Tel Aviv yönetimi saldırıların kaynağı olarak gördüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına günlük baskınlar düzenliyor. 

İsrail ordusu tarafından yine Cenin mülteci kampına düzenlenen baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile askerler tarafından açılan ateş sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybetti.

El Kudüs gazetesi için çalışan Filistinli bir gazeteci ise ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazetecinin durumunun stabil olduğu  açıklandı.  

Şirin Ebu Akile ve gazeteciler, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

"Soğukkanlı bir cinayet"

Katar merkezli kanaldan yapılan açıklamada ise Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki çatışmaları haber yaparken İsrail güçleri tarafından 'soğukkanlılıkla' öldürüldüğü ifade edildi. 

Kanal, İsrail yönetiminin uluslararası yasaları ve normları hiçe sayarak olaylarda gerçek mermi kullandığını kaydetti.

İsrail ordusu inceleme başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

"Ortak soruşturma teklifi gelmedi"

Filistin yönetimi, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülmesine dair İsrail'den kendilerine "ortak soruşturma" teklifinin gelmediğini bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma konusunda yaptığı duyuruyu yalanladı.

Şeyh, "Filistin yönetiminin bu konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Bennett, Ebu Akile'nin cinayetine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler."

Kaynak : euronews

#israil #AlJazeera #Şirin Ebu Akile #basın #press
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir