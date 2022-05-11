İsrail'in saldırdı; Al-jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti 

İsrail'in mülteci kampı baskınında Al-jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti .İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri vurularak öldürüldü, bir başka gazeteci de yaralandı.

İsrail'de son dönemde gerginlik artarken, Tel Aviv yönetimi saldırıların kaynağı olarak gördüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına günlük baskınlar düzenliyor.

İsrail ordusu tarafından yine Cenin mülteci kampına düzenlenen baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile askerler tarafından açılan ateş sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybetti.

El Kudüs gazetesi için çalışan Filistinli bir gazeteci ise ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazetecinin durumunun stabil olduğu açıklandı.

Şirin Ebu Akile ve gazeteciler, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

"Soğukkanlı bir cinayet"

Katar merkezli kanaldan yapılan açıklamada ise Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki çatışmaları haber yaparken İsrail güçleri tarafından 'soğukkanlılıkla' öldürüldüğü ifade edildi.

Kanal, İsrail yönetiminin uluslararası yasaları ve normları hiçe sayarak olaylarda gerçek mermi kullandığını kaydetti.

İsrail ordusu inceleme başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

"Ortak soruşturma teklifi gelmedi"

Filistin yönetimi, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülmesine dair İsrail'den kendilerine "ortak soruşturma" teklifinin gelmediğini bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma konusunda yaptığı duyuruyu yalanladı.

Şeyh, "Filistin yönetiminin bu konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Bennett, Ebu Akile'nin cinayetine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler."

Kaynak : euronews