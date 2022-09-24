İranlı şarkıcıya hocalarından veto!

Türkiye'ye yerleşen İranlı ünlü oyuncu Rosa Ghodsifar, oyunculuktan önce çıkardığı “İki Deli” isimli şarkısıyla magazin dünyasıyla buluştu. Timityatronun organize ettiği Pandomim sanatının unutulmaz ismi Marcel Marceau ölüm yıldönümünde anılmak üzere “PANDOMİM WORKSHOP, OYUNCUNUN SAHNE MEVCUDİYETİ” adı altında 3 günlük bir eğitim tertiplendi.

İranlı güzel Rosa Ghodsifar’ın ülkesinde oyunculuk okuduğu TAHRAN SANAT VE MİMARLIK üniversitesinin hocaları Ali Fotouhi ve Dr. Hamed Nasrabadian yapılan organizasyonda özel olarak çağrılınca güzel oyuncu hocalarını havaalanında karşıladı.

Maltepe sahilinde İran restoranı Shandiz’de akşam yemeği yiyen hocalar ve güzel öğrencileri Rosa Ghodsifar, onu yetiştirenlerden birde azar işitti. İran sineması ve oyunculuk sektörüne birçok yetenek yetiştiren Ali Fotouhi ve Dr. Hamed Nasrabadian, güzel oyuncuya biz seni oyuncu olarak kusursuz yetiştirdik ve Türkiye’de olman büyük avantaj, bu yeteneklerini göstermek yerine şarkı söylüyorsun, sahne ne olursa olsun aynıdır ama senin yolun oyunculuk, güzelliğin ve oyunculuk özelliklerinle en başarılı öğrencilerimizdensin yolunu değiştir diyerek üstü kapalı azarladılar. Hocalarının mesleki kariyerindeki uyarıları sonrasında Rosa Ghodsifar “Hocalarım haklı ben oyuncuyum bundan sonra işime odaklı bir yol çizip yürüyeceğim” dedi.