banner314

banner325

Son Dakika

G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma'da başladı.

DIŞ HABERLER 30.10.2021, 14:20 Murat Aydın
G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma'da başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’deki yemek öncesinde, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve İtalya Başbakanı Draghi, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmî ziyarete eşi Emine Erdoğan da iştirak etti.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihî yapı Kolezyum'u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.

#G20Zirvesi #italya #abd #fransa #türkiye #Biden #Erdoğan
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:55
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir