Ethem Sancak Moskova’da konuştu; Bayraktar SİHA’ların kullanılacağını bilmiyorduk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözdesi, iktidara yakın iş adamı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ethem Sancak, Rus televizyonu RBK'ya bir röportaj vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“NATO KANSERDİR, URDUR”

Türkiye’nin NATO üyeliğinin geçmişten gelen bir ayıp olduğunu savunan Sancak, “Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO’dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016’da darbeye kalkışan da NATO’dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli.” Dedi

“BAYRAKTAR SİHA’LARIN BÖYLE KULLANILACAĞINI BİLMİYORDUK”

Ukrayna ordusu tarafından etkin bir biçimde kullanılan Bayraktar TB2 tipi SİHA’larla ilgili de konuşan Sancak şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan Zelenskiy’in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova’dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz”

ERDOĞAN İLE NATO KONUSUNDA TERS DÜŞTÜ

Erdoğan’a yakın iş insanı Sancak, NATO’ya yönelik bu ağır eleştirileri yöneltirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha iki gün önce Kosova’da NATO’nun genişlemesini savunan bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO’nun genişlemenin faydalı olacağını düşündüğünü belirterek şunları söylemişti:

“Kosova’yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO’nun bir üyesi olarak da Kosova’yı tanırız. Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz.”

TANK PALET FABRİKASINI KATARLILARLA ORTAK ALMIŞTI

Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan Katar ortaklı BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.

Kaynak: Yeniçağ