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Erdoğan seçimi kaybederse ne yapacak? İngiliz gazetesinden flaş iddia!
Financial Times, seçimle ilgili flaş iddiada bulundu. Batılı bir diplomatın açıklamalarını aktaran gazete Erdoğan’ın seçimi kaybederse ne yapacağını açıkladı.
DIŞ HABERLER 06.05.2022, 09:09 Murat Aydın
Financial Times kapsamlı bir analiz hazırladı. Seçimle ilgili öngörülerde bulunan gazetede, “Sistemi değiştirmek için muhalefet kazanmalı ve birçok insan çok büyük farkla kazanması gerektiğini söylüyor ki seçim sonrasında karmaşık senaryolar olmasın” yorumu yapıldı.
Gazeteye konuşan Batılı bir diplomat, “Erdoğan seçimi kaybederse görevi bırakacağı kesin değil. Hele ki seçim sonuçları yakın olursa çok endişe verici olabilir” ifadelerini kullandı.
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