Erdoğan seçimi kaybederse ne yapacak? İngiliz gazetesinden flaş iddia!

Financial Times kapsamlı bir analiz hazırladı. Seçimle ilgili öngörülerde bulunan gazetede, “Sistemi değiştirmek için muhalefet kazanmalı ve birçok insan çok büyük farkla kazanması gerektiğini söylüyor ki seçim sonrasında karmaşık senaryolar olmasın” yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan Batılı bir diplomat, “Erdoğan seçimi kaybederse görevi bırakacağı kesin değil. Hele ki seçim sonuçları yakın olursa çok endişe verici olabilir” ifadelerini kullandı.