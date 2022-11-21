Erdoğan, Kadar'da Liderlerle görüştü, Türkiye'de tepki var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katılarak, liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı II. Abdullah gibi çok sayıda lider ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi Türkiye'de CHP'li gençlerin tepkilerine neden oldu.

Gençler sosyal medya hesabından Erdoğanı eleştiren mesajlarla, daha önce Mısır Cumuhrbaşkanı ile ilgili Tiwitlerini paylaştı.