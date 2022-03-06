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Erdoğan ile Putin, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü: Putin tek şartını söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan barış çağrısı yaparken, Kremlin'den de açıklama geldi.

DIŞ HABERLER 06.03.2022, 18:40 Murat Aydın
Erdoğan ile Putin, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü: Putin tek şartını söyledi

Rus haber ajansı RIA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu. İki ismin Ukrayna'daki savaşı görüştüğü ve Erdoğan'ın barış çağrısı yaptığı kaydedildi. Putin ise savaşın bitmesinin tek şartını söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra Rusya’nın Ukrayna’yı işgali uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı.

Aralarında Türkiye, Fransa ve İngiltere’nin de olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparak arabuluculuk için kolları sıvarken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONRASI KREMLİN’DEN SERT AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında Kremlin’den “son dakika” açıklamaları geldi… Yapılan açıklamada, “Putin, Erdoğan’a Rusya’nın Ukrayna ve yabancı partnerleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna’daki adımların plana ve takvime uygun gittiğini söyledi” denildi.

Öte yandan Kremlin, “Putin, askeri operasyonun sadece Ukrayna’nın savaşmasının bitmesiyle durdurulabileceğini söyledi” açıklamasını yaparken, Putin’in “Ukrayna’daki askeri operasyon Rusya’nın talepleri karşılanırsa durdurulur” dediğini de duyurdu.

ERDOĞAN, BARIŞ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı ve Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Açıklamada, “Görüşmede Erdoğan’ın Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirttiği de kaydedildi. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hep birlikte barışın yolunu açalım’ çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi” denildi.

#Erdoğan #Putin görüşmü #ukrayna #rusya #işgal #savaş
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