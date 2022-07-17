Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.
Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016