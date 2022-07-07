Dünyanın en değerli yeme-içme markası yine McDonald’s 

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden McDonald’s, ‘BrandZ 2022 En Değerli 100 Küresel Marka’ listesinde bu yıl da ilk 10’da yer almayı başardı. Üstelik bu yıl 3 basamak yükselen McDonald’s, 6. sıraya yerleşerek teknoloji şirketleriyle ilk 10’u paylaşan tek yeme-içme markası unvanını korumaya devam etti. McDonald’s’ın marka değeri yüzde 27’lik artışla 196 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en değerli markalarının sıraladığı BrandZ 2022 En Değerli 100 Küresel Marka raporunda yine ilk 10’da yer alan McDonald’s, marka değerini yüzde 27’lik artışla 196 milyar dolara taşıdı ve 3 basamak birden yükselerek 6. sıraya yerleşti. McDonald’s bu yıl da listede teknoloji şirketleriyle birlikte yer alan tek yiyecek-içecek markası unvanını korudu.

Dünyada 34 bini aşkın restoranı ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 70 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s, Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açtı. Gösterdiği hizmet performanısıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan McDonald’s Türkiye, yaklaşık 250 restoranı ve 7000’e yakın çalışanıyla hizmet veriyor. Ürünlerinin yüzde 98’ini yerli tedarikçilerden temin eden marka, tüketicilerini lezzetli, kaliteli ve doyurucu ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor.

McDonald’s, en değerli markalar listesinde 2016 yılından bu yana ilk 10’da teknoloji şirketleriyle birlikte yer alan tek yeme-içme markası olma unvanını koruyor.