Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile Sarayda buluştu

Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalarda ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Al-Salam Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor.

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Al-Salam Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.