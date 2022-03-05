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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Son dakika... Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

DIŞ HABERLER 05.03.2022, 14:59 05.03.2022, 20:35 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürerken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile görüşeceği açıklandı. Açıtlama, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kalemle Yol Almak” programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek,  Cuumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Putin ile bir görüşme yapacağı bilgisin verdi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın “Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya’nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz” dedi.

"BÜTÜN ÇABAMIZ SAVAŞI DURDURMAK"

İbrahim Kalın, “Bizim bütün çabamız bu savaşı durdurmak yönünde. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurulması ve müzakere masası gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Dün 2. müzakere turu yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak.” dedi.

Kalın, sözlerine, “Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya’nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz” ifadeleriyle devam etti.

“HEM RUSYA, HEM UKRAYNA İLE  İYİ İLİŞYKİLERİMİZ VAR”

İbrahim Kalın, “Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya’dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna’dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Yaptırımların amacı bu savaşı önlemek olmalı. Bunun geçmesi uzaması halinde bu yıkım devam edecek. Daha fazla kayıplar olacak. Şu anda bir yaptırım planımız yok. Bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşmayı sürdürebilmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. Herkes Ruslarla köprüleri attığında Rusya’yla kim konuşacak? diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının, onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük çatışmalar savaşlar böyle önlenir” diye konuştu.

“MÜZAKERE MASASINDAN SOMUT SONUÇ ÇIKMAZ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Karamsar olmak istemiyorum ama bu yoğun saldırılar devam ederken, müzakere masasından somut bağlayıcılığı olan, sahadaki durumu doğrudan olumlu manada etkileyecek bir sonucun çıkmasını beklemek biraz saflık olur. Rus tarafının müzakere masasına ciddi bir şans vermesi gerekiyor. Her ne ise vermek istedikleri mesaj, o mesaj verildi. Daha fazla yıkıma devam edilmemesi ve müzakere masasından somut sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor” dedi.

#cumhurbaşkanı #RTE #putin #ukrayna #rusya #savaş #barış
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