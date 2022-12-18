Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hamad Uluslararası Havalimanı’nda, Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.