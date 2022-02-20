Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA, mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi’ye şahsına ve heyetine gösterdiği samimi misafirperverlik için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aralık ayında İstanbul’da düzenlediğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle kıymetli dostumla verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu, son altı ayda üçüncü bir araya gelişimiz. Ziyaretimin, ikili ilişkilerimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Afrika Birliği Dönem Başkanlığı süresince gösterdiği başarıdan ötürü huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yeni üstlendiği Orta Afrika Ekonomik Topluluğu Dönem Başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

“AFRİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde kabul edilen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerde yol haritası belirlediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede, samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve iş birliği imkânlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.”

Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmanın da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti’nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, 1 Şubat’ta Ituri’de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ ORTAK PROJELERLE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini de ortak projelerle geliştirmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin tamamının 2018-2019 eğitim-öğretim döneminden bu yana ülke genelinde düzenlenen lise bitirme sınavlarında üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “TİKA, mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik. Böylece iş birliğimizi geliştirmeye dair ortak irademizi de ortaya koyduk.”

“250 MİLYON DOLAR TİCARET HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ”

Siyasi ilişkilerde yakalanan ivmeyle uyumlu şekilde ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın öncesinde 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Ticari iş birliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi gibi mevcut mekanizmalarımızdan daha fazla istifade etmek hususunda Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı fikirdeyiz” dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının desteğiyle Türk iş adamlarının yatırımlarını artırmaları için teşvik ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım, Kovid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bu gece veya yarın, 1 milyon doz Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Türkovac aşısını yine gönderecekler. Sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ve tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına samimi hüsnü kabulleri için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımların hem tüm Afrika hem ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi’nin huzurunda iki ülke arasında yedi anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda; “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı” imza altına alındı.