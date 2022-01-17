Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ uyarısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Arnavutluk’taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 68’e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştı, şimdi hedef bir milyar dolar hedefimizi yakalayarak kısa sürede buna ulaşalım istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, “Balkanlar'da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel iş birliğinin temini Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, resmi temaslarda bulundu. Anahtarteslimindeki Konuşmasına törende bulunanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk’a, Arnavutluk’taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk’un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler, Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır.

Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet olarak bütün imkânlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Büyükelçiliğimiz, AFAD’ımız, Türk Kızılay’ımız, TİKA’mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk’a ulaştırdık. Değerli Dostum Başbakan Edi Rama’yla sürekli temas hâlinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Arnavutluk’a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır” açıklamasında bulundu.

“ARNAVUTLUK’LA HEM ORTAK BİR TARİHİ HEM DE ORTAK MEDENİYET DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYORUZ”

“Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “2020 Temmuz ayında gerekli Mutabakat Zaptı’nı imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen, aynı yılın Aralık ayında inşaata başladık. Bundan 13 ay önce, tam da bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk’a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk’a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Kardeşliğin nişanesinin; çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arnavutluk’la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkânları onlarla paylaştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier’deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini, halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde ‘Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi’ koyduk. Bu hastanede, Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor.”

Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırdıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla, bu bölgedeki 522 ailenin hayatının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının, Laç Şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda, aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere, bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli Dostum Edi Rama’nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören öncesinde TOKİ'nin depremzedeler için inşa ettiği konutları gezdi.

Konuşmalar öncesinde, deprem konutlarının temel atma töreni ve yapım sürecine ilişkin video gösterildi. Bazı depremzedelere anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Laç şehri fahri hemşehrilik beratı ve teşekkür plaketi de verildi.

Daha sonra Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutların bulunduğu bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin verildiği meydanın açılışı yapıldı. İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

ERDOĞAN'DAN ARNAVUTLUK'A FETÖ UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle bulunduğu Arnavutluk’ta, Arnavutluk Meclisi'ne hitaben bir konuşma yaptı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından kısa bir süre sonra, 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk’la yapılmıştır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ adını taşıyan bu anlaşma, esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu izhar ediyor. Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz, yaklaşık altı asrı bulan köklü, güçlü bir maziye dayanıyor. Ortak tarihimizin izleri, sadece siyasi hayatta değil; İşkodra’nın taş konaklarında, Berat’ın cumbalı evlerinde, Ethem Bey Camii’nin mimarisinde de ifadesini buluyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluk’un yanında yer almayı sürdüreceğiz. Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kast eden, Meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef, bu örgütün mensupları, ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten beş yıl sonra bile; Arnavutluk’ta eğitim, sağlık, dinî kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hâlâ mevcudiyetlerini devam ettiriyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz: Gerçek dost, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. FETÖ meselesinde, doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi, kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı, tıpkı zehirli bir yılan gibi, önünde sonunda kendisine kol kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye’de olduğu gibi, buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerin de gizli gündemleri olduğundan, vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluk’un millî güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız, geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz. Derhal harekete geçmezseniz, bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati, ağır bedeller ödeyerek yaşadık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telaki ediyorum. Arnavutluk’tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken, böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir dahaki temasımızı, bu konuyu artık gündemimizden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Arnavutluk Yüce Meclisi'nin değerli üyelerini ve şahsınızda tüm Arnavutluk halkını bir kez daha selamlıyorum. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluk ve kardeşliğin ebediyen sürmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.