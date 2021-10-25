Çin’in milli geliri, ilk üç çeyrekte yüzde 16,3 arttı
Çin’in yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiği milli gelirin yüzde 16,3 oranında artarak 16 trilyon 402 milyar Yuana ulaştığı açıklandı.
Çin’in yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiği milli gelirin yüzde 16,3 oranında artarak 16 trilyon 402 milyar Yuana (Çin Para birimi) ulaştığı açıklandı.
Çin Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ilk üç çeyrekte elde edilen merkezi kamu geliri yüzde 17,1 oranında artarak 7 trilyon 652 milyar 600 milyon yuanı, yerel hükümetlerin kamu gelirleri ise yüzde 15,6 oranında artarak 8 trilyon 749 milyar 400 milyon yuanı buldu.
Vergi gelirleri yüzde 18,4 büyümeyle 14 trilyon 70 milyar 200 milyon yuana ulaştı. Vergi dışı gelirler de yüzde 5,4 oranında artarak 2 trilyon 331 milyar 800 milyon yuanı buldu.
Çin Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine Ödeme Merkezi Başkanı Liu Jinyun basına verdiği demeçte, ilk üç çeyrekte milli gelirlerdeki artışın istikrarlı bir seviyede seyrettiğine işaret ederek, acil olmayan harcamaların sürekli azaltıldığını, böylece kalkınma için kritik alanlarda yapılması gereken harcamaların garanti altına alındığını belirtti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016