Çin’in laboratuvar modülünü taşıyacak roket fırlatma alanında

Çin’in Mengtian adlı laboratuvar modülünü uzaya gönderecek Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’na güvenli şekilde ulaştığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMSEO) bugün verilen bilgiye göre, Mengtian laboratuvar modülünü fırlatma görevini yürütecek Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi ilgili tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından fabrikadan ayrıldı.

Roketin, fırlatma alanına daha önce taşınan Mengtian laboratuvar modülü ile montaj ve test sürecine gireceği belirtildi.

Fırlatma alanındaki tüm test sistemlerinin misyon ile ilgili hazırlık çalışmaları sürüyor.