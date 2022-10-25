Çin, yabancı sermayeyi çekmek için 15 maddelik paket açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu bugün yabancı yatırımın geliştirilmesine dair önlemleri açıkladı. Son yıllarda Çin’de üst seviyede dışa açılma yürütülüyor ve yeni bir açık ekonomi sistemi inşasına hız veriliyor. Yabancı sermaye girişini daha da genişletmek, yabancı yatırım ölçeğini istikrara kavuşturmak ve Çin’in imalat sanayisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmede yabancı sermayenin rolünü daha iyi oynamasını sağlamak için aşağıdaki politika önlemleri uygulanacak.

Yabancı yatırım erişimi için negatif liste uygulanmaya devam edecek.

Yabancı yatırım için giriş sonrası vatandaşlık politikası yüksek standartla yerine getirilecek.

Yabancı sermayeli projelerin imzalanması ve uygulanması teşvik edilecek.

Yabancı sermayeli projeler için arazi kullanımı güvence altına alınacak.

Bir dizi uluslararası endüstriyel yatırım iş birliği faaliyeti gerçekleştirilecek.

Uluslararası yatırım kamu hizmeti platformunun verimliliği artırılacak.

Uluslararası personel değişimleri kolaylaştırılacak.

Mal lojistiğinin sorunsuz akışı garanti edilecek.

Yabancı sermayeli işletmeler için finansal destek güçlendirilecek.

Yabancı sermayeli işletmelerin kârlarının yeniden yatırıma dönüştürülmesi teşvik edilecek.

İmalat endüstrisinde yabancı sermayeli işletmelerin ithalat ve ihracatı desteklenecek.

Yabancı yatırımın yapısı optimize edilecek.

Yabancı yatırımın yenilikçi gelişimi desteklenecek.

Yabancı yatırımın yeşil ve düşük karbonlu üretim modelinin artırılması hızlandırılacak.

İmalat endüstrisinde yabancı sermayeli işletmelerin yurtiçi transferine rehberlik edilecek.