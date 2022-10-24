Çin, Mengtian labovatuvar modülünü önümüzdeki günlerde fırlatacak
Çin, ülkenin uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian labovatuvar modülünü ekim ayı içinde uzaya fırlatmayı planlıyor.
Çin, ülkenin uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian labovatuvar modülünü ekim ayı içinde uzaya fırlatmayı planlıyor.
Uzay istasyonunun inşasının öngörülen tarihte tamamlanması için fırlatma misyonuyla ilgili çeşitli sistemlere dair test ve hazırlık çalışmaları yürütülüyor.
Mengtian laboratuvar modülü fırlatma görevinden sorumlu yetkili Liao Guorui, Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin gerekli testlerden geçtiğini kaydetti.
Diğer yandan, Shenzhou-14 mürettebatının dört aydan fazla süredir yörüngede çalıştığı ve Mengtian laboratuvar modülünün gelişine hazırlandığı belirtildi. Üç taykonotun da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bunun yanında, Shenzhou-15 insanlı uzay misyonu için de hazırlıklar sürüyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi, uzay aracının fırlatılması için hazırlanırken, mürettebatın eğitimleri de devam ediyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016