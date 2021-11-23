Bulgaristan’da facia: Yolcu otobüsü yandı 12'si çocuk 46 kişi öldü
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alarak yanması sonucu 12'si çocuk 46 kişi yanarak öldüğü bildirildi.
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alarak yanması sonucu 12'si çocuk 46 kişi yanarak öldüğü bildirildi.
Bulgaristan'da sabah saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsünün dün İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi. Batı Sofya'da Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Koza sonrası alev alan otobüs kısa sürede ateş alarak alev alev yandı.
“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016