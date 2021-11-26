Belçika'da  vahşet! Türk işçi 11 kişi tarafından katledildi

Belçika’nın Aalst şehrinde geçtiğimiz cuma gecesi, son yılların en korkunç olayının yaşandığı ortaya çıktı.Türk işçisi Yunus Çalık ve Mehmet Dumanlı adlı iki işçi evlerine giderken,uyuşturucu ve alkol almış 11 Romanya ile Polonyalı kişiler tarafından,laf atıldıktan sonra saldırıya uğradı. Mehmet Duman saldırganların elimden kaçarak kurtulurken, Yunus Çalık ise dakikalarca feci şekilde dövüldü. Uçlarında demir bulunan botlarla kafatası tamamen kırılan Yunus Çalık, yoğun bakım da yaşamını yitirdi. Aalst Belediye polisinin,olay sonrası, zanlıların ifadesini aldıktan sonra serbest bırakması, Belçika'da bulunan Türkler arasında büyük infial yarattığı ifade edildi.

Avrupa'da hızla artan uyuşturucu ve alkol bağımlılığının, toplumun her kesiminde çeşitli olayların yaşanmasına neden olduğu belirtildi.Özellikle eski doğu bloğu ülke vatandaşlarının,sokaklar kalabalık bir şekilde toplanarak, yoldan geçenlere saldırmaları,Belçika'da uzun süre gündemi meşgul ettiği ifade edildi.

HİÇ BİR NEDEN OLMADAN İKİ TÜRK İŞÇİSİ SALDIRIYA UĞRADI!

Bu saldırıların sonuncusu,yine Belçika’nın Aalst şehrinde geçtiğimiz cuma gecesi yaşandığı anlaşıldı.SüperHaber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre,"Son yılların en korkunç cinayeti!" olarak konuşulan vahşice saldırı olayı şöyle meydana geldi.İki çocuk babası Türk işçisi Yunus Çalık ve arkadaşınMehmet Dumanlı,iş çıkışı bir cafe de çay içtikten sonra evlerine gitmek için yürümeye başladılar.İki Türk işçi bir sokaktan geçerken,uyuşturucu ve alkol aldıkları bilinen, 6 Romanya, Polonyalı ve Rus oldukları tahmin edilen kişiler tarafından, önleri kesilerek laf atıldı.Yabancı grubun hiç bir neden yokken, iki Türk işçiye laf atması sonucu,önce sözlü çıkan tartışma büyüdü.Laf attıkları kişilerin Türk olduğunu öğrenen 6 saldırgan,paniğe kapılarak olayın yaşandığı Zoutstraat sokağına yakın bir cafe de oturan, diğer arkadaşlarını da çağırarak,saldırarak vurmaya başladı.

YUNUS ÇALIK'I 11 KİŞİ DAKİKALARCA DÖVEREK AĞIR YARALADI!

Romanya, Polonyalı ve Rus 11 sokak serserisi tarafından saldırıya uğrayan iki Türk işçiden Mehmet Duman bir fırsatını bularak kaçarak kurtulurken,Yunus Çalık ise dakikalarca feci şekilde dövüldü.Uçlarında demir bulunan botlarla kafatası tamamen kırılan Yunus Çalık, ağır yaralı olarak sokakta bırakıldı.Talihsiz Türk işçi Yunus Çalık,olayı görenlerin polisi araması ve çağrılan ambulansla, Aalst şehrinde bir kaldırıldı.Bura da Çalık,yapılan ilk müdahelenin ardından yoğun bakıma alındı. Durumu çok ağır olan Çalık, Cumartesi günü Aalst’taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesindeki,bir başka yoğun bakım servisine kaldırıldı.Ancak beyin ve iç organ kanaması geçirdiği anlaşılan Yunus Çalık dün yaşamını yitirdi.

İKİ ÇOCUK BABASI İŞÇİ KENDİ HALİNDE VE ÇALIŞKAN BİRİYDİ!

Çevresin de efendi,çalışkan ve kendi halin de biri olduğu olarak tanınan,Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, 1985 Belçika doğumlu 36 yaşındaki Yunus Çalık'ın ölümü,Türkler arasında büyük üzüntü yarattı.Aalst şehrin de yaşayan 2 çocuk babası Çalık'ın,sürekli gece çalıştığı ve

otobanlarda tünelleri temizleme yaptığı bildirildi.

POLİS ZANLILARIN İFADESİNİ ALIP BIRAKMASI TEPKİYE NEDEN OLDU!

Öte yandan,Belçika polisinin olayın yaşandığı bölgede sokak kameralarını incelediği ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.Ancak şu ana kadar,Romanya,Polonya ve Rus asıllı olduğundan şüphelenilen zanlıların yakalanamadığı öğrenildi.

Polis'in Çalık ailesine de konu hakkında bilgi vermekten kaçındığı ve "Hukuki yollardan hakkınızı arayın" telkininde bulunduğu belirtildi.

Yine Aalst Belediye polisinin,olay sonrası, zanlıların ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı iddiaları da,,Belçika'da bulunan Türkler arasında büyük infial yarattığı ifade edildi.Türkler'in tepkileri üzerine,olayla ilgili incelemenin,büyük ölçüde tamamlandığı bildirilirken,soruşturmasının devam ettiği bilgisi verildi.

TÜRKLER PROTESTO İÇİN SOKAĞA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR!

Avrupa'nın merkezi sayılan Belçika'da yaşanan korkunç saldırı sonrası,ülke de yaşayan Türkler'den büyük tepkiler geldiği kaydedildi.Belçika makamlarını vahşi saldırı ve cinayet olayına karşı duyarsız oldukları için öfkelenen Türklerin,

ülkede geniş katılımlı bir protesto eylemine hazırlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Öteyandan,Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da yaşanan bu gelişmeler üzerine, Belçika yetkilileri ile iletişime geçerek bilgi aldıkları söylendi.