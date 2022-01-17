Amerika’da İş Vizesi, Yerleşim Oturum almanın tam zamanı

Türkiye’den Amerika’ya iş ve ticaret amaçlı düzenli seyahat etmek veya Amerika’ya yerleşmek işteyen girişimcilerin sayısında son yıllarda büyük artış var. Pandemi nedeniyle askıya alınan vize mülakatlarının yeniden başlamasıyla bu konuda önemli bir imkan ortaya çıktı. Amerika merkezli danışmanlık kuruluşu MATCH; New York ve İstanbul’daki göçmenlik hukukunda uzman avukatları ile ABD’den iş vizesi ve yerleşim almak için dikkat edilmesi gereken noktaları aktarıyor.

Türkiye’nin ABD’ye yaptığı rekor ihracat rakamlarından da görülebileceği üzere son dönemde Türk iş dünyasının ve girişimcinin Amerika’ya iş amaçlı düzenli seyehat etme veya Amerika’ya iş amaçlı yerleşme konusundaki taleplerinde büyük bir artış var.

Şu an Amerika’da Ticarette Pandemi Etkisi Yok

İş dünyasına yönelik vize ve göçmenlik konularında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Amerika merkezli danışmanlık kuruluşu MATCH, hukukçularından Aleks Çelik, öncelikle kış aylarında Dünya’da pandeminin yükselmesiyle beraber Amerika’daki durumu aktarıyor: “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Ocak ayında Amerika’nın özellikle birkaç eyaletinde pandemide vaka sayıları arttı. Ama hem o eyaletlerde hem de ülke genelinde yaşam ve ticaret devam ediyor. Aylık tüketim ve ticaret rakamlarına bakıldığında Ocak ayında bile durumun ticari açıdan iyi oldunu gözleniyor. O nedenle kimse geçtiğimiz yıl pandeminin zirve yaptığı aylardaki gibi bir durumun olduğunu düşünmesin.”

Vize Görüşmeleri Açıldı; İş-Ticari Vizelerde Patlama Yaşandı

Pandemi döneminde ABD konsolosluklarında vize mülakatları büyük ölçüde askıya alınmıştı. Aleks Çelik son durumu özetliyor:

“Biz iş vizelerinde bünyemizdeki hukukçularla 10 yıldan uzun süredir Amerika’ya odaklı, konusunda hizmet veren bir kurumuz. Pandeminin ilk dönemleri dışında özellikle 2020 yılının yaz aylarından itibaren Amerikaya iş vizesi başvuru talebinde müthiş bir artış yaşandı. Bunun nedenin şu olduğunu düşünüyoruz: Amerikan ekonomisi pandemi döneminde de kesintisiz büyümeye devam etti. Amerika bir ülkeden ziyade kıta gibi. Örneğin Michigan eyaletinde pandeminin bazı aylarında kapanma olurken Florida, Teksas eyaletlerinde hayat ve ticaret normal seyrinde aktı. Teksas’ta dönemsel sorun olduğunda Kaliforniya ve diğer eyaletlerde hayat normal akışında devam ediyor. Bu yılın başına kadar vize başvurularına talep olmasına rağmen pandemi ortamında Türkiye’de Amerika konsolosluk görüşmeleri askıya alınmıştı. Ancak bu yılın başında İstanbul konsolosluğu vize başvurularını açtı. Bu da müvekkillerimize büyük kolaylık sağladı.”

E1-E2 Vizelerde Süreç 2 Ay Sürüyor

Türk iş adamları ve girişimcilerin en fazla talep gösterdikleri vizelerin başında E2, E1 ve L1 vizeleri geliyor. Genel olarak E2 vizeleri ABD’de iş kurmak ve yerleşmek isteyelenler; E1 vizeleri ABD ile ticaret yapanlar; L1, Türkiyedeki şirketi üzerinden ABD’ye giderek profesyonel olarak çalışmak amacıyla yerleşmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Aleks Çelik, MATCH olarak son dönemde E1 ve E2 vizelerine talebin yoğunlaştığını kaydediyor “E2 vizeleri ABD’de iş kurmak isteyenler icin çok avantajlı bir vize türüdür. Bu vizeye ABD’den de başvurma imkanı vardır ve ABD’den basvurduğunuzda genelde kabul edilme şansı daha yüksektir. Vize için kesin bir yatırım rakamı aranmamaktadır ancak ABD’de ticari işletmenin operasyonel giderleri için minimum 100 bin dolar harcanacağı için bu rakamın üzerinde bir yatırımı öngören iş planı yerinde olacaktır. E1 vizesi ise toplam ihracatının içinde ABD’nin aldığı payın en az yüzde 50 ve üzeri olan firmalar için uygundur.”

Gerekli evraklar ve iş planı hazırlandıktan sonra mülakat yapıldıktan sonra genelde 2 ay içinde konsolosluk başvuran kişiye dönüş yapıyor.

İş Planı ve Belgeler Çok Önemli

Aleks Çelik, 10 yılı aşkın deneyimlerinden hareketle E1 ve E2 basvurularında bazı kritik noktaları özetliyor:

“Bu iki vize hazırlanacak iş planı ve istenen belgelerin her detayı çok önemli. Özellikle son birkac yıldır mülakatı yapan vize memurlarının cok detay sorular sorduklarını görüyoruz. Örneğin muhasebecisiniz ABD’de temizlik firması açmak istiyorsunuz. Bunu iş planınızda çok iyi desteklemeli ve görüşmede anlatmalısınız. Yine ABD’de kurmayı planladığınız iş için kullanacağınız paranın kaynağını çok iyi belgelemelisiniz. Örneğin yastık altı altınlarınızı bu iş için satmış olabilirsiniz, sarraflardan alacağınız gider pusulası bu işlemi doğrular bir belgedir. Sermayeniz, eğer size birinci derece yakınınızdan tarafından, geri ödeme koşulu olmaksızın verildiyse bunun için gift letter (hediye mektubu) düzenlemelisiniz. İş planı da sadece hukuka değil esasen ABD iş mantığına ve realitesine uygun şekilde hazırlanmalı. İş vizesi çıktıktan sonra özellikle ilk 2 yıl içinde de denetim süreci devam ettiği için doğru ve uygun belgelendirme yapılmalıdır.”

Aleks Çelik, “MATCH Danışmanlık olarak Türkiye ve Amerika’daki göçmen avukatlarımızın yanı sıra bünyemizde muhasebeci ve business consultant’lar da olduğu için biz bütün bu süreçte müvekkillerimize uçtan uca ve her aşamada hizmet veriyoruz.” diyor.

MATCH’in iş vizesi hizmetleri konusunda daha detaylı bilgi almak isteyenler e-posta, ABD veya Türkiye telefonları ile temas kurup randevu alabilirler.