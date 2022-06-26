Amerika'nın Kendi Servetini Yaratan Kadınları'nın İlk 10'u içinde bir Türk var

Sierra Nevada Corporation Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan başarılı Türk girişimci Eren Özmen, Forbes’un her yıl hazırladığı ve tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen “Amerika’nın Kendi Servetini Yaratan Kadınları” listesinde ilk 10’da yer aldı.

SPARKS, Nev – 26 Haziran 2022 – Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Forbes’un bu yılki “Amerika’nın Kendi Servetini Yaratan Kadınları” listesinde bu defa 10’uncu sırada adını yazdıran Eren Özmen, başarısını tüm dünyaya bir kez daha duyurdu. Yayımlanmaya başladığı tarihten bu yana merakla beklenen listeye her yıl girmeyi başaran Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Özmen, bu yıl adını daha da yukarılara taşıyarak, ünlü Talk Show sunucusu Oprah Winfrey ile 10'uncu sırayı paylaştı. Forbes dergisinin geleneksel listesi, Amerika’nın kendi servetini yaratarak büyük başarı elde eden girişimcilerini, yöneticilerini ve eğlence sektörünün öne çıkan isimlerini kapsıyor. Özmen bu yıl ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Madeleine Albright ve Arianna Huffington gibi ikonikleşmiş isimlerin de yer aldığı, Forbes’un olağanüstü etki yaratan kadınlar için hazırladığı “50 Yaş Üstü 50” listesine de girdi. Eşi Fatih Özmen’le birlikte ise Forbes'un “En Başarılı Çiftler” listesinde yer alıyor.

Elde ettiği bu gurur verici başarı üzerine duygularını paylaşan Eren Özmen, “Farklı endüstrilerde kendilerini kanıtlayarak, büyük başarılar elde etmiş olağanüstü kadınlar arasında adımın anılmasından onur, gurur ve büyük bir mutluluk duyuyorum. Elde ettiğim bu başarı, azimle çalışma cesaretinin ve mevcut koşulların ötesinde hayal kurmanın ne denli fırsatlar yaratabileceğini kanıtlıyor. Gelecek nesillere ilham verme umuduyla ileriye dönük çaba sarf etmeye devam edeceğim” dedi.

Sierra Space’ten 1,4 milyar dolarlık sermaye artışı

Özmen, Haziran 2021'de Dream Chaser® uzay uçağı ve üç katlı genişletilebilirLIFETM habitatı da dahil olmak üzere SNC bünyesindeki uzay yeteneklerinden ortaya çıkan ticari uzay şirketi markası Sierra Space'i piyasaya sürmüştü. Bu gelişmeyi takiben Sierra Space, şirketi 4,5 milyar dolar değerine ulaştıran, 1,4 milyar dolarlık rekor düzeyde A Serisi sermaye artışı duyurdu. Gerçekleştirilen bu sermaye artışı ile Özmen listenin ilk 10 sırasına yükselmeyi başardı.

Ünlü Türk girişimci Eren Özmen'in pozitif bir etki yaratma vizyonu, kurduğu şirketlerin ötesine uzanıyor. 2022 yılının başlarında SNC, STEM alanında kadınlara yönelik bir burs programı başlatarak, kadınların hayallerinin peşinden koşabilmelerine olanak sağladı. Özmen Vakfı aracılığıyla ise, STEM girişimleri ve kanserle ilgili tıbbi araştırmalar gibi pek çok alana destek oldu. Ayrıca, mezun olduğu Nevada Üniversitesi, Reno'da (UNR) Özmen Girişimcilik Merkezi'ni ve Özmen Küresel Araştırmalar Enstitüsü'nü kurdu. Özmen, 2016 yılında UNR'den fahri doktora da aldı.

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Sierra Nevada Corporation hakkında

Sierra Nevada Corporation, havacılık ve ulusal güvenlik alanlarında yenilikçi, ileri teknoloji çözümleri ve açık mimari entegrasyonlarında güvenilir bir liderdir. Benzersiz görev uygulamalarıyla tanınan Sierra Nevada Corporation; havacılık, ulusal güvenlik, elektronik savaş, komuta ve kontrol, görev sistemleri ve sıralı siber güvenlik alanlarında dünyanın en acil teknoloji zorluklarına yönelik özelleştirilmiş çözümler üretir. Sierra Nevada Corporation, Yönetim Kurulu Başkanı Eren Özmen ve CEO Fatih Özmen'e aittir ve Deloitte Private tarafından ABD'nin En İyi Yönetilen Şirketi olarak tanınmaktadır. 2021 baharında Sierra Nevada Corporation, Uzay Sistemleri iş alanının bağımsız bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'i kurduğunu duyurmuştur.