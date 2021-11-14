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Ahıska Türkleri 77 yıldır sürgünde yaşıyor

Ahıskalı Türklerin vatanlarından sürgün edilişinin acısı 77 yıldır dinmiyor. Rusya'dan 1944 yılında diktatör Josef Stalin tarafından ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türkler  acı ve vatan hasretine rağmen tüm zorlukları aşarak ayakta kalmayı başardılar.

DIŞ HABERLER 14.11.2021, 10:07 Murat Aydın
Ahıska Türkleri 77 yıldır sürgünde yaşıyor

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği idaresi altında 1944 yılında diktatör Josef Stalin tarafından 77 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıskalı Türkler  acı ve vatan hasretine rağmen tüm zorlukları aşarak ayakta kalmayı başardılar.

KASSANOV: "SÜRGÜNE RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARDIK." 

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, acı dolu yaşanan olayları asla unutmadıklarını belirterek, "Sürgünle yok edilmeye çalışılan Ahıskalı Türkler ayakta kalarak zorlukları yenmiş, birlik ve beraberliğimizi sağlayarak 77 yıldır milli kimliklerini, kültürlerini, dilini, dinini unutmadan bu değerleri ile yaşamıştır. Yaşadıkları ülkelerde yerli halkla kardeşçe yaşayan, ülkelerine ekonomik katkı sağlayan ve aynı zamanda çalışkan bir millet olmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatımızda da birlik ve beraberlik içerisinde DATÜB  olarak vatan Ahıska’ya dönmek isteyen milletimizin haklarının iadesi, milletimizin bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümü ve daha nice güzel yarınlar için çalışmalarımızı sürdürmek en önemli prensiplerimiz olacaktır. Bu duygularla 77 yıl önce sürgünde hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimize bir daha bu gibi acılar yaşatmasın." ifadelerine yer verdi.

UÇAR: "AHISKALI TÜRKLER MÜCADELECİDİR.’’

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, sürgünün 77'ci yılında Ahıska Türklerinin ayakta kalmayı başardıklarını belirterek, "Günümüzde DATÜB etrafında örgütlenen Ahıska Türkleri göç ve sürgünün tahribatını, vatandan uzak kalmanın zorluğunu yaşamalarına rağmen dokuz ülkede varlıklarını sürdürüyorlar.1944 sürgününden   günümüze kadar ayakları üstünde duran Ahıskalı Türkler yaşadıkları ülkelere bağlılıkları ile örnek gösteriliyorlar." dedi.

"Ahıskalı Türklerin vatanlarına dönme ümidi hiç bitmedi."

Günümüzde Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinde yaklaşık 20 bin insan yaşıyor. Yıllar içinde gelişen yeni durumdan dolayı bölge nüfusunun çok küçük bir bölümü Türklerden oluşmakta. Ahıskalı Türklerin çoğunluğu, zorunlu sürgün edildikleri yerlerde veya daha sonra göçtükleri dünyanın 9 ülkesinde yaşamlarına devam ediyor. 

Tarafsız uluslararası  raporlara ve  Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) verilerine  göre, bugün 600 bin Ahıska Türkü vatanlarından ayrı başka ülkelerde yaşamlarına devam ediyor. Ahıskalı Türkler Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, ABD ve  Rusya'da yaşamlarına devam ediyor.


1991 yılında SSCB’nin çökmesiyle  gündeme gelen “Ahıskalı Türklerin topraklarına dönmesi” geçen zaman içinde  çözülemedi. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin hem BM ve AB nezdinde çalışmaları hem de Türkiye’nin desteği ile Gürcistan 2007 yılında kabul edilen Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına geri dönüşünü kapsayan yasayı kabul etti.

Günümüze kadar Tiflis yönetimi yasanın uygulanmasında adımları istenilen şekilde atmadı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Ahıska Türkleri, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov liderliğinde çalışmalarına ara vermeden devam ederek  bu haksız sürgünle kaybedilen hakların geri alınması için  mücadesini sürdürmeye devam ediyorlar. 

#ahıska türkleri #Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği #rusya #Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği #Ziyatdin Kassanov
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