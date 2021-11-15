Ağar: Türk yurdu Kerkük işgale uğruyor, Türkiye sessiz!

Geçmişte Peşmerge idaresi altında keyfi tutuklama, fidye, işkence, tehdit, dayak ve adam kaçırma, göçe zorlama, bombalı saldırı, Türkmen liderlerine suikast, baskı ve zulümle yaşandığı hatırlatılan bölgede aynı durumun tekrar yaşanmasından endişe duyuluyor. 25 Kasım'da Kerkük'e girecek olan Peşmerge güçlerinden dolayı bölgedeki atmosfer gerginliğini koruyor. 25 Kasım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Peşmerge güçleri, Kerkük'e bağlı Türkmen kasabası Altunköprü çevresinde konuşlanmaya başladı.

Peşmerge, Eylül 2017’deki sözde “Kürdistan bağımsızlığı” referandumunda yaşanan krizin ardından Kerkük’e operasyon düzenleyen Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi’den oluşan ortak güçler çatışmaya girmeden tüm kenti kontrol altına aldı, Kerkük’te gücü elinde tutan Peşmerge, operasyonun başladığı 16 Ekim 2017 günü tüm mevzilerini tek bir kurşun atmadan, hiçbir direniş göstermeden terk ettiler ve kaçtılar.

Irak merkezi hükümeti ve komşu ülkelerin (Türkiye, İran ve Suriye) tanımadığı, tepki gösterdiği referandum sürecinde Kürt yönetimini oluşturan iki ana damar KYB ve KDP birbirlerine “ihanete” varan suçlamalarda bulunmuştu.

“Türkmen lider Salihi'den açıklama”

Afganistan Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyareteden Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de yaptığı açıklamada Kerkük'ün yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Salihi, Peşmerge'ye fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

“Kerkük'te bir Türk kıyımı yapılacaktır”

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Kerkük'te yaşanan bu gelişmeler aslında uzun bir zamandan beri gerçekleşmesi için uğraşılan bir projedir. Seçim sonuçlarını da bahane ederek Peşmerge'nin tekrardan Kerkük'e girişi sağlanmak istenmektedir. IŞİD'i bahane ederek Kerkük'ü sözde korumak gayesi ile Peşmerge'nin girişine asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz de. Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönmesi hâlinde Kerkük'te bir Türk kıyımı yapılacaktır. Türkmenler sayesinde Kerkük'ten çıkartılan Peşmergeler, fırsat bulacak ve 1959 Kerkük Katliamı'nda yaptıklarını tekrardan yapacaklardır. Ancak biz buna fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyasına çağrı”

Salihi, “Türkiye'den ve bütün Türk dünyası devletlerinden Kerkük'teki soydaşlarını sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü Kerkük ve Türkmeneli'ye gelecek olan zarar Ankara'ya da, Bakü'ye de gelir. Herkes Kerkük için elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.

“Irak’ın dizaynıyla ilgili bir hamle”

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bölgede yaşananların yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ağar, KYB içindeki kavga devam ederken Barzani’nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yle anlaştığını belirtti ve “Peşmergenin Kerkük’e gidecek olması Irak’ın dizaynıyla ilgili bir hamle” dedi.

KDP’nin son seçimlerle birlikte bölgedeki gücünü artıran bir aktör olduğunu söyleyen Ağar, KDP inisiyatifle Peşmergenin daha öne çıkarıldığını belirtti.

Abdullah Ağar, Irak’ın yeniden şekillenme sürecinin tam merkezinde İran, ABD ve İsrail’in olduğunu kaydetti. Türkiye nerede? Yok.

Kaynak: Ali Kerküklü (Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının Yazarı)