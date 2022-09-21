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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklandı. Açıklamaya göre; ABD Merkez Bankası fonlama faiz aralığını %3.00 - %3,25 olarak değiştirdi.

DIŞ HABERLER 21.09.2022, 21:13 Murat Aydın
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 75 baz puan artırdı. Karar metninde önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirme yeniden kullanıldı.

Genel beklenti, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 3. ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Diğer taraftan, piyasalarda 100 baz puanlık artış beklentisi yüzde 20 olarak fiyatlanmıştı.

ENFLASYON ABD'DE AĞUSTOS'TA BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos’ta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı.

 BÜYÜME TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye çekildi. Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2024 için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye revize edildi.

Fed yetkilileri 2025 yılı ve uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde belirlediler.

ABD ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 0,6 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

#fed #abd merkez bankası #faiz
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