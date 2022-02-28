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AB'den Rus uçaklarına hava sahası ambargosu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.
DIŞ HABERLER 28.02.2022, 08:37 Murat Aydın
Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.
Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları alan Avrupa Birliği, tüm hava sahasını Rus uçakları için kapatıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçakları için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklarından havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil" ifadelerini kullandı.
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