Yogaterapist Serap Korkmaz, yoga terapinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklerken, onların hayata daha kolay adapte olmalarına katkıda bulunduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve özgül öğrenme yetersizliği gibi özel ihtiyaçları olan çocuklara yoga ve duyu bütünleme terapileriyle destek sağlanıyor.

Ankara Beysukent Rotary Kulübü’nde konuşan Yogaterapist Serap Korkmaz, özel çocukların, yogaterapi ve duyu bütünleme terapileri sayesinde uzun süre oturma alışkanlığı kazandığını ve düzenli nefes almayı öğrenerek taklit ve sözel dil becerilerini geliştirdiğini belirtti. Korkmaz, “Böylece çocuklar diğer terapilere daha kolay adapte olabiliyor ve edindikleri becerileri farklı ortamlarda uygulama imkanı buluyor” dedi.

Uzman Korkmaz, bu terapilerin çocukların hayata katılımlarını ve vücut farkındalıklarını artırmada çok faydalı olduğunu belirterek, “Otizmli çocuklarda sıkça rastlanan yemek yeme problemleri, duyu bütünleme terapisiyle çözülüyor; çocuklar çiğneme becerisi kazanıyor ve bu alışkanlıkları günlük hayatlarına yansıtıyor.” diye konuştu.

Yogaterapi ile çocukların eğlenerek öğrendiğini ve bu şekilde terapiden mutlu ayrıldığını ifade eden Korkmaz, verilen eğitimin çocukların akademik başarılarını da olumlu etkilediğini söyledi.

Otizm, Down sendromu ve Serebral Palsi gibi gelişimsel bozuklukları olan çocuklar düzenli olarak yoga yapmaktan faydalanabileceklerine dikkat çeken Korkmaz, öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların da yoga derslerine katılmaları gerektiğini vurguladı.

Korkmaz, fiziksel büyümelerini etkileyen bozuklukları olan çocuklar için yoganın, vücut farkındalığını artırmaya yardımcı olduğunu kaydederek, “Çocuklar için yoga derslerine küçük yaşlardan itibaren başlanabilir ve birçok kişi, bebeklerin ve yürümeye başlayan çocukların bile yoganın sağlayabileceği beden farkındalığından faydalanabileceğine inanır. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve diğer öğrenme güçlükleri olan çocuklar da düzenli olarak yoga yapmanın sağladığı gelişmiş konsantrasyondan faydalanabilirler. Konsantrasyonunuzun arttığına dair belirtileri görmeniz biraz zaman alabilir ancak tüm bu egzersizler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için önemlidir” diye konuştu.