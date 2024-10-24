Klinik Psikolog Ayşegül Nezor, ekran kullanımı ve ilerisinde bekleyen tehlike‘bağımlılıkla’ ilgili, ebeveynlerin çocukları ‘oyalama’ ihtiyacının önemli bir etken olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüz düzeni ve sistemin aldığı yol, çocukları ve ergenleriekran başından almanın pek de mümkün olamayacağı hale ulaştı. Bu noktada iseyapılacakların başında; erken dönem, yani 0-6 yaş ekran kısıtlaması, okul çağıdönemi ve ergenlikte ise yakın takip ve bilinçli ekran – internet kullanımıiçin aile desteği büyük önem taşıyor.

Klinik Psikolog Ayşegül Nezor, ekran kullanımı ve ilerisinde bekleyen tehlike‘bağımlılıkla’ ilgili, ebeveynlerin çocukları ‘oyalama’ ihtiyacının önemli biretken olduğuna dikkati çekti.

Ekran bağımlılığının çeşitli nedenlerle aile yanında başladığına değinen Nezor, ailelerin önce kendileri için ekrana mesafe koyarakrol model olması gerektiğini, ardından ise sosyal alan açarak bağımlılıksonrası yaşanacak olası sorunları bertaraf edeceklerinin altını çizdi. Nezor, özellikle son 5 yılda çocuklar daha küçük yaşlarda teknolojiyle tanıştığını belrterek, "Ekran kullanımının bu kadar küçük yaşa inmesinde, ebeveynlerin çocuklarını oyalama ihtiyacı hissettiğinde telefon ve tablet gibi dijital cihazlara başvurması oldukça önemli bir etken. Aileler bir şekilde çocukların ekrana alışmasına vesile oluyor. Diğer taraftan ise doğurduğu sorunlara çare arıyor. Bu noktada geleneksel oyuncaklardan çok robotlar ve dijital oyunlarla ilgilenmelerinin ve dış mekan oyunlarından uzak kalan kuşak olarak büyümelerinipayı da oldukça büyük. Yaşamlarının pek çok alanında ekranların yer aldığı ve teknoloji ile büyüyen yeni nesil için, diğerkuşaklardan farklı bir beyin yapısına sahip olarak dünyaya geldiklerini söylemek de mümkün. Bu durum çocukların hem fiziksel hem de zihinselgelişiminde ciddi etkiler yaratabiliyor." diye konuştu.

Dijital bağımlılıkla ilgili yapılan araştırmalaragöre ‘10-13 yaş aralığındaki çocukların dijital bağımlılığa daha açık’ olduğunu ifade eden Ayşegül Nezor; “Bu durum,onların okulda odaklanmalarını zorlaştırıp öğrenme süreçlerini olumsuzetkiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi’nin raporları da, günde iki saattenfazla ekran kullanımının çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları veakademik başarısızlık riskini artırdığını gösteriyor. Türkiye’de de çocuklarınsosyal medya ve oyun bağımlılığı üzerine yapılan çeşitli çalışmalar budoğrultuda benzer sonuçlar vermiştir" dedi.