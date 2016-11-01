1)AFYONKARAHİSAR ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR

HAKKARİ Çukurca'da PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Afyonkarahisarlı 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran ile 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak'ın cenazeleri bugün memleketlerinde toprağa verilecek. Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran'ın acı haberi dün akşam Bolvadin İlçesi'ndeki ailesine, Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak'ın acı haberi ise Çay İlçesi'ndeki ailesine verildi. Cenazeleri bugün uçakla Afyonkarahisar Askeri Havalimanı'na getirilecek şehitlerin cenazeleri peş peşe düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Şehitlerden Fatih Ak'ın Çay'a bağlı Karacaören Beldesi'ndeki baba evinde acı bekleyiş sürüyor. Şehidin babası Ramazan Ak, annesi Fadime Ak ve kardeşleri cenazeyi almak için havalimanına giderken, diğer yakınları ve komşuları evin önünde bekliyor. Türk bayrağı asılan baba evine taziye için gelenler dua ederken, cenaze töreni için hazırlıklar yapılıyor.



45 gün önce memleketine gelerek nişanlanan ve 1 hafta sonra Hakkari'deki görev yerine dönen Şehit Fatih Ak, 2013 yılı nisan ayında Isparta'daki İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Komando Alay Komutanlığı'nda temel eğitimini tamamladıktan sonra piyade uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı ve 5 Nisan 2013'te Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 5'inci Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı 2'nci Komando Bölük Komutanlığı'nda göreve başladı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinden görüntü



- Taziye için gelenlerden görüntü



- Detaylar

HABER- KAMERA: Onur BAYRAM- Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, ()

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2)VALİ AKSOY: SUR'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BİTTİ, MAĞDUR AİLELERE 7.5 MİLYON EŞYA YARDIMI YAPTIK

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, merkez Sur ilçesinde PKK'lıların kazdığı hendek ve kurdukların barikatların kaldırılması için yapılan ve sona eren operasyonlardan sonra başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve şimdiye kadar mağdur olan ailelere 7.5 milyon eşya yardımı yaptıklarını söyledi.



"AMACAMIZ, DİYARBAKIR'IN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TÜRKİYE VE DÜNYA İLE PAYLAŞMAKTIR"



Vali Hüseyin Aksoy, Valiliğin, Dicle Üniversitesi ile 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenleyecekleri, "Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu" için basın mensupları ile bir araya geldi. Tarihi İç kale'de gerçekleştirilen toplantıda, Vali Aksoy, hem sempozyum hem de Diyarbakır ile ilgili güncel konularda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın sempozyumunun açılış programını gerçekleştireceklerini, aynı günün akşamının da gala yemeği olacağını söyleyen Vali Aksoy, "Temel amacımız, Diyarbakır'ın tarihi yönlerini, doğal güzellerini ve değerlerini Türkiye ve dünyayla paylaşmaktır. Dicle Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde bu programı gerçekleştirme kararı aldık. Şu ana kadar yapılan başvurular çerçevesinde üniversitemizle işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz sempozyumumuza 400 akademisyen katılacak, 281 bildiri sunulacak, yurtdışında 18 katılımcı var, 8 ayrı salonda 27 konu başlığı altında Diyarbakır tartışılacak. 2-5 Kasım tarihlerinde Diyarbakır'ın bütün yönleriyle tartışılacağı bir sempozyumu burada gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Özellikle Diyarbakırlı olup, Diyarbakır'ın dışında yaşayan gerek siyasette, ekonomide, sanatta, sporda bir çok alandaki hemşerilerimizi de Diyarbakır'a davet ettik" dedi.



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Aksoy, Belediye başkanı Kışanak ve meclis üyesi Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasından sonra kentte 5 gün toplanmayan çöpler ile ilgili ise şunları söyledi:



"Gözaltına alınmalarının ardından Diyarbakır'daki bazı ilçe belediyelerimiz çöp toplama noktasında bir çalışma ortaya koymadılar. Biz bu konuda 28 Ekim günü Diyarbakır Valiliği olarak, büyükşehir ve ilçe belediyelerini yazılı olarak uyardık. Çöplerin halk sağlığını olumsuz etkileyebileceğini, bu amaçla çalışmaların mutlaka yapılmasını, yapmayanlar hakkında ise adli ve idari konuda işlem yapılacağını ifade ettik. Süreç içerisinde Bağlar Belediyesi Pazar günü çalışmaya başladı. Pazartesi günü itibariyle de Yenişehir Belediyesi sabah saatlerinde başladı. Fakat, Kayapınar Belediyesi başlamayarak, dün itibariyle direnç gösterdi. Bu konuda biz de Valilik olarak karar aldık. Kayapınar Belediyesi'nin çöp kamyonlarına el koyma suretiyle, işçi görevlendirerek, çöplerin toplatılması kararı aldık. Bunun üzerine Kayapınar Belediyesi de çalışmaya başladı. Hiç kimsenin Diyarbakır halkına böyle bir sıkıntı yaratmaya hakkı yoktur. Bir takım gelişmeler karşısında insanlar düşüncelerini ifade edebilirler ama bunun yöntemi ve yolu daha farklı bir şekilde olabilir. Bu şekilde yapılan eylem türü Diyarbakır halkına zarar veriyor ve kabul edilebilir değildir. Temennimiz bu tür sorunların kent gündeminde olmaması ve halkın sağlıyla ilişkili bu tür uygulamaların bundan sonra yaşanmamasıdır. Herkesin bu konuda sağduyulu bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini bekliyoruz.



BÜYÜKŞEHİR'E KAYYUM ATANMASI



Vali Aksoy, bir gazetecinin tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak yerine kayyum atanıp atanmayacağı ile ilgili bir sorusu üzerine ise, "Şu andaki mevcut olan, yürürlüğe göre, belediye başkanlarının terörle ilişkisi nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmış olması, tutuklanmış olması veya kamu hizmetlerinde yasaklanmış olması nedeniyle ilçe ve belde belediye başkanlıklarına Vali tarafından, il ve büyükşehir belediye başkanlıklarına da İçişleri Başkanlığı tarafından görevlendirme yapılabileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca bu konu değerlendirilecektir" diye konuştu.Diyarbakır'da KHK kapsamında açığına alınan öğretmenlerin göreve iadesi ile ilgili bir soruya ise Hüseyin Vali Aksoy, "Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma nedeniyle bazı öğretmen arkadaşlarımız görevden uzaklaştırıldılar. Görevlerine iadeleriyle ilgili bir karar gelmiş değil. Bakanlıkça konu değerlendiriliyor" dedi.



Merkez Sur ilçesinde biten operasyonlar ve halen bazı mahallelerde süren sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Sur'daki hasar tespit çalışmasının bittiğini, Sur'da evleri yıkılan ailelere şimdiye kadar eşya yardımı olarak 7.5 milyon para yardımı yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Yasağın kalkması için yıkım işlerinin tamamen bitmesi gerekir. Ancak, içeride bulunan bazı tescilli yapılara bitişik olan ve yıkılması gereken evler konusunda iş manikalarının çalışması konusunda sıkıntılar var. Oradaki yıkım işleri işçiler tarafından yapıldığından uzun zaman alıyor. Şu anda Sur ilçesinde su, kanalizyasyon gibi alt yapı hizmetlerinin yüzde 25'i tamamlandı. İşler bitince yasak kaldırılacak" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Vali'nin toplantısından detaylar



-Vali Aksoy'un konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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3)BİNGÖL'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ



KARLIOVA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ







BİNGÖL'ün Yedisu İlçesi ve merkeze bağlı Kuruca Köyü'ne mevsimin ilk kar yağışı düştü. Kar yağışının olduğu yerler, beyaz örtü ile kaplandı.



Bingöl merkez ve ilçelerinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Yedisu İlçesi ve merkeze bağlı Kuruca Köyü beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde büyük oranda düşüş kaydetti.



Bingöl'e yılın ilk karı yağmasının ardından Karlıova ilçesinde de yağan yılın ilk karı ile ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Bingöl ve Karlıova ilçesi dışında Elazığ'ın Sivrice ilçesine de bu yılın ilk karı sabah saatlerinden itibaren yağmaya başladı.



KARLIOVA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ



Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde de bugün mevsimin ilk karının yağmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Karlıova'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile ilçe adeta beyaza boyandı. İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde daha fazla olduğu görüldü. Ulaşımda aksamalar nedeniyle çevre köylerden bir çok vatandaş ilçe merkezine gelemedi. Kışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin, lastikçilerin yolunu tuttukları gözlenirken, esnaf ise işyerlerinin önündeki karları temizlemekle güne başladı.

ELAZIĞ'A DA KAR YAĞDI



Elazığ'ın Sivrice İlçesi'ne bugün sabah erken saatlerinden itibaren yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Sivrice İlçesi'ndeki Hazar baba Dağı ve merkeze bağlı Mastar Dağı ile Arıcak Dağları kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, karla karışık yağmur, şiddetli rüzgar ve don uyarısı yaptı.

Görüntü Dökümü: (KARLIOVA)

-İlçe merkezindeki kar yağışı



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ELAZIĞ-BİNGÖL, ()

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4)BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, daha sonra hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Kar yağışı trafik akışını etkilemedi. D-100 Karayolu'nda bazı sürücüler yol kenarında durup kar yağışı altında selfie çekti. Ankara ve İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda kar yağışının başlamasıyla birlikte trafik ve karayolları ekipleri önlemlerini artırdı. Trafik ekipleri, güzergahta kontrol noktaları oluşturarak sürücüleri çeki halatı, takoz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kış hazırlıklarını tamamlayan Karayolları'nın karla mücadele ekipleri de D-100 Karayolu ve TEM geçişinde özellikle buzlanmaya anında müdahale etmek için hazır bekliyor. TEM geçişinde özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde de sürücüler elektronik levhalarla kar yağışı ve buzlanmaya karşı yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü



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-Kar yağışından görüntü



-Kar altında selfie çeken sürücüler



-Tabelalardan görüntü

SÜRE: (01.38 DK) BOYUT: (183 MB)



HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU,()

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5)MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

ŞANLIURFA’da, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.



Kaza, bu sabah Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Akçakale'ye giden Abdülkadir Alma yönetimindeki 06 GH 508 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Mehmet Hamurlu yönetimindeki 63 S 0549 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzenihe sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan; Mehmet, Mirhan, İlyas, Fatma, Zehra Hamurlu ile Abdülkadir, Emine ile Mehmet Alma ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.

Görüntü Dökümü



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- Kazaya karışan araçlar



- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi



- Yaralıların ambulansa taşınması



- İnceleme yapan polis ekipleri



- Toplanan vatandaşlar



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

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