Siirt'te bakır madeninde göcük: 4 ölü, mahsur işçiler var (EK)

DİYARBAKIR'DAN KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı maden köyünde bulunan bakır madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 4 işçi öldü. Mahsur kalan çak sayıda işçinin kurtarılması için madene Siirt merkez ve Şirvan'dan ambulanslar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan ve özel bir firma tarafından işletilen bakır madeni sahasında bugün saat 20.30 sıralarında heyelan meydana geldi. 3 vardiya halinde 15'er kişilik ekipler halinde çalışmaların sürdürüldüğü ocakta yamaçtan kopan binlerce ton toprak ve kaya parçası maden sahasına aktı. Olay sırasında 8 kamyon ve 3 iş makinesiyle çok sayıda işçi göçük altında kaldı.

Göçük haberinin yetkililere bildirilmesi üzerine Siirt merkez ve Şirvan ilçesinden çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekipi bölgeye gönderildi. Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yönlendirdi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre kurtarma çalışmaları sırasında 4 işçinin cesedine ulaşıldı. 10'dan fazla işçinin göçük altında kaldığı belirtilen maden bölgesinde heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı belirtildi.



DİYARBAKIR'DAN KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları oluşturulan kriz masası tarafından yönlendirilmeye başlandı. Bu amaçla bölgeye Diyarbakır'dan da arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bölgeye aydınlatma sistemi kurulduğu, yeni heyelanların meydana gelmemesi için önlemlerin de alındığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE HEYELAN MEYDANA GELMİŞTİ

Bu arada, aynı bölgede, geçen 25 Temmuz tarihinde de heyelan meydana gelmiş ve can kaybının yaşanmadığı bu heyelanda 6 kamyon ile 2 iş makinesi göçük altında kalmıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT, ()

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Edirne'de FETÖ şüphelilerine 'gece sorgusu'

Edirne'de FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirlenen 6 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından ifadeleri alınarak gece adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirlenen B.B., A.A., Ö.G., S.S., Ü.T. ve M.K.'yı 4 gün önce gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 6 şüpheli, saat 21.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları, tanınmamak için yüzlerini kapattı.

Şüphelilerin savcılık sorgularının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin araçla gelmesi

-Adliyeye girişleri

-Yüzlerini kapatmaları

-Adliye binası genel görüntü

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN /EDİRNE,()